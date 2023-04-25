Президент ЮАР заявил о намерении страны выйти из Международного уголовного суда

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Правящая в Южно-Африканской Республике партия «Африканский национальный конгресс» приняла решение о выходе ЮАР из-под юрисдикции Международного уголовного суда.
Президент ЮАР заявил о намерении страны выйти из Международного уголовного суда
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом объявил президент страны в ходе переговоров с финским лидером Саули Ниинистё.

«Решение АНК о выходе из Международного уголовного суда объясняется пристрастностью МУС в отношении к определённым ситуациям», — сказал Рамафоса.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на официального представителя лидера ЮАР, чтобы страна вышла из МУС, нужно соответствующее решение парламента. При этом «Африканский национальный конгресс» имеет большинство в нижней палате парламента Южно-Африканской Республики.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, 17 марта выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

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