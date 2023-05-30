МИД России призвал не поддаваться на вербовку Лондона, «ищущего расходный материал»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала не поддаваться на вербовочные усилия британских властей, «ищущих расходный материал» для военных действий на стороне киевского террористического режима.

Таким образом она прокомментировала появившуюся информацию, что на сайте поисковой системы вакансий Adzuna появились данные о стремлении британской стороны нанять людей из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в вероятном украинском контрнаступлении.

«Не вызывает сомнений, что за этой акцией, скорее всего, стоят британские спецслужбы, которые готовы оплачивать крупные гонорары за наём «солдат удачи» для Украины за счёт налогоплательщиков собственной страны... Призываем всех делать соответствующие выводы и не поддаваться на вербовочные усилия британцев, лихорадочно ищущих «расходный материал» для киевского террористического режима», — цитирует её сайт российского министерства.

Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, говоря о вербовке наёмников Британией на портале Adzuna, заявил, что поток наёмников из Польши, Прибалтики и восточноевропейских стран иссякает, так как многие из них, отправившись на Украину, вернулись лишь в гробах.