Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что поток наёмников из Польши, Прибалтики и восточноевропейских стран иссякает, так как многие из них, отправившись на Украину, вернулись лишь в гробах.

«Очень жёсткий характер военных действий на Украине и большое число погибших наёмников заставляют искать боевиков уже не на самых традиционных направлениях. Потоки белых наёмников из Польши, Прибалтики и восточноевропейских стран иссякают. Там это направление уже пользуется дурной славой. Оттуда часто в гробах возвращаются», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал появившуюся информацию, что на сайте поисковой системы вакансий Adzuna появились данные о стремлении британской стороны нанять наёмников из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в вероятном украинском контрнаступлении.

Вместе с этим Мирошник добавил, что дипломатические представительства Украины, давно превратившиеся в рекрутинговые центры наёмников, показывают минимальные результаты.

«Сам факт открытой публикации таких объявлений подтверждает, что массовое кровопролитие будет, и оно будет убийственным для ВСУ, особенно после тяжелейших потерь в Артёмовске», — добавил он.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о прибытии в пункт ВСУ на Купянском направлении англоязычных боевиков.