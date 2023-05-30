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Вице-премьер Китая: Пекин выступает за справедливое глобальное финансовое управление

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Китай выступает за более справедливое развитие системы глобального финансового управления с учётом интересов всех стран.
Вице-премьер Китая: Пекин выступает за справедливое глобальное финансовое управление
  • © РИА Новости / Николай Разуваев

Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

«Глобальное финансовое управление должно развиваться в более справедливом ключе, чтобы отвечать интересам всех стран», — цитирует его ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчёты в национальных валютах.

Также в Financial Times заявили, что рост влияния БРИКС означает окончание эры доминирования США и стран G7.

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