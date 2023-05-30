Вице-премьер Китая: Пекин выступает за справедливое глобальное финансовое управление
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Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.
«Глобальное финансовое управление должно развиваться в более справедливом ключе, чтобы отвечать интересам всех стран», — цитирует его ТАСС.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчёты в национальных валютах.
Также в Financial Times заявили, что рост влияния БРИКС означает окончание эры доминирования США и стран G7.