Американский журналист Моррис назвал замену доллара в БРИКС ударом России и Китая по США
«Путин и Китай нанесли очередной разрушительный удар по Западу», — сказал Моррис.
Журналист напомнил, что всё больше стран, среди которых Лаос, Пакистан, Аргентина и Бразилия, начинают отказываться от американской валюты.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчёты в национальных валютах.
Также в Financial Times заявили, что рост влияния БРИКС означает окончание эры доминирования США и стран G7.