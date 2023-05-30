Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Американский журналист Моррис назвал замену доллара в БРИКС ударом России и Китая по США

Короткая ссылка
Россия и Китай нанесли удар по американскому доллару, работая над его заменой в рамках БРИКС. Такое мнение высказал американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

«Путин и Китай нанесли очередной разрушительный удар по Западу», — сказал Моррис.

Журналист напомнил, что всё больше стран, среди которых Лаос, Пакистан, Аргентина и Бразилия, начинают отказываться от американской валюты.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчёты в национальных валютах.

Также в Financial Times заявили, что рост влияния БРИКС означает окончание эры доминирования США и стран G7.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить