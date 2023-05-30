Американский журналист Моррис назвал замену доллара в БРИКС ударом России и Китая по США

Россия и Китай нанесли удар по американскому доллару, работая над его заменой в рамках БРИКС. Такое мнение высказал американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

«Путин и Китай нанесли очередной разрушительный удар по Западу», — сказал Моррис.

Журналист напомнил, что всё больше стран, среди которых Лаос, Пакистан, Аргентина и Бразилия, начинают отказываться от американской валюты.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчёты в национальных валютах.

Также в Financial Times заявили, что рост влияния БРИКС означает окончание эры доминирования США и стран G7.