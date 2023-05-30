Глава дипломатии ЕС Боррель призвал стороны конфликта в Косове к диалогу

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель осудил столкновения в частично признанной республике Косово, а также призвал стороны конфликта к деэскалации и диалогу.

Об этом он написал в Twitter.

Еврочиновник назвал неприемлемыми насильственные действия против миссии НАТО в Косове, представителей СМИ а также гражданских лиц.

«ЕС призывает косовские власти и протестующих незамедлительно и без каких-либо условий приступить к деэскалации ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.

Также сербский лидер созвал на утро 30 мая встречу с представителями США, Великобритании, Германии, Франции и Италии из-за обострения в Косове.