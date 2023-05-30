Вучич заявил, что встретится 30 мая с послами России и КНР из-за ситуации с Косовом

Президент Сербии Александр Вучич проведёт встречи с послами России и Китая из-за обострения ситуации в Косове. Об этом сообщила администрация сербского лидера.

«Президент... встретится с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко во вторник, 30 мая, в 11:00», — приводит РИА Новости заявление.

Встреча с послом КНР Чен Бо запланирована на час позже.

Ранее Вучич заявил, что при столкновениях с полицией частично признанного Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба.

Также сербский лидер созвал на утро 30 мая встречу с представителями Соединённых Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии из-за обострения в Косове.