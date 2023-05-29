Посол Бжезиньский: США озабочены из-за польской комиссии по изучению влияния России
В эфире телеканала TVN он сказал, что США разделяют озабоченность по поводу законопроектов, которые позволяют «снизить возможности голосующих, помимо чётко определенного процесса в независимом суде».
В то же время Бжезиньский заявил, что считает правильным направление закона на рассмотрение в Конституционный суд президентом Польши Анджеем Дудой одновременно с подписанием.
Ранее в Польше депутаты поспорили во время обсуждения законопроекта о создании комиссии по изучению влияния России.
Польша с 1 июня закрывает движение через свою границу грузовиков с номерами России и Белоруссии.