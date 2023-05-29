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Посол Бжезиньский: США озабочены из-за польской комиссии по изучению влияния России

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Посол Соединённых Штатов в Польше Марк Бжезиньский заявил, что Вашингтон имеет озабоченность по поводу польской комиссии по изучению влияния России.

В эфире телеканала TVN он сказал, что США разделяют озабоченность по поводу законопроектов, которые позволяют «снизить возможности голосующих, помимо чётко определенного процесса в независимом суде».

В то же время Бжезиньский заявил, что считает правильным направление закона на рассмотрение в Конституционный суд президентом Польши Анджеем Дудой одновременно с подписанием.

Ранее в Польше депутаты поспорили во время обсуждения законопроекта о создании комиссии по изучению влияния России.

Польша с 1 июня закрывает движение через свою границу грузовиков с номерами России и Белоруссии.

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