Посол Бжезиньский: США озабочены из-за польской комиссии по изучению влияния России

Посол Соединённых Штатов в Польше Марк Бжезиньский заявил, что Вашингтон имеет озабоченность по поводу польской комиссии по изучению влияния России.

В эфире телеканала TVN он сказал, что США разделяют озабоченность по поводу законопроектов, которые позволяют «снизить возможности голосующих, помимо чётко определенного процесса в независимом суде».

В то же время Бжезиньский заявил, что считает правильным направление закона на рассмотрение в Конституционный суд президентом Польши Анджеем Дудой одновременно с подписанием.

Ранее в Польше депутаты поспорили во время обсуждения законопроекта о создании комиссии по изучению влияния России.

Польша с 1 июня закрывает движение через свою границу грузовиков с номерами России и Белоруссии.