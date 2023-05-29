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Шольц в ходе телефонного разговора с Эрдоганом пригласил его совершить визит в Берлин

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц провёл телефонный разговор с переизбранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых пригласил турецкого лидера посетить Берлин.
Шольц в ходе телефонного разговора с Эрдоганом пригласил его совершить визит в Берлин
  • AP

Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

Он отметил, что Шольц и Эрдоган намерены взаимодействовать с целью урегулирования ситуации в Восточном Средиземноморье, работать над решениями, которые в настоящее время принимаются в НАТО и над отношениями Турции с ЕС.

«С этой целью канцлер Германии пригласил переизбранного президента совершить визит в Берлин», — цитирует Хебештрайта ТАСС.

Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган может пригласить президента США Джо Байдена на инаугурацию.

Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с Байденом вечером 29 мая.

Он также намерен переговорить с российским лидером Владимиром Путиным.

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