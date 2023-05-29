Шольц в ходе телефонного разговора с Эрдоганом пригласил его совершить визит в Берлин
- AP
Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.
Он отметил, что Шольц и Эрдоган намерены взаимодействовать с целью урегулирования ситуации в Восточном Средиземноморье, работать над решениями, которые в настоящее время принимаются в НАТО и над отношениями Турции с ЕС.
«С этой целью канцлер Германии пригласил переизбранного президента совершить визит в Берлин», — цитирует Хебештрайта ТАСС.
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган может пригласить президента США Джо Байдена на инаугурацию.
Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с Байденом вечером 29 мая.
Он также намерен переговорить с российским лидером Владимиром Путиным.