Представитель Эрдогана допустил приглашение Байдена на инаугурацию президента Турции
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«В принципе, мы приглашаем, пригласим. Как будет оценено наше предложение, зависит от их решения», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.
Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получали приглашений на инаугурацию Эрдогана.