Представитель Эрдогана допустил приглашение Байдена на инаугурацию президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может пригласить коллегу из США на инаугурацию, заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

«В принципе, мы приглашаем, пригласим. Как будет оценено наше предложение, зависит от их решения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получали приглашений на инаугурацию Эрдогана.