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Представитель Эрдогана допустил приглашение Байдена на инаугурацию президента Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может пригласить коллегу из США на инаугурацию, заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.
Представитель Эрдогана допустил приглашение Байдена на инаугурацию президента Турции
  • Gettyimages.ru

«В принципе, мы приглашаем, пригласим. Как будет оценено наше предложение, зависит от их решения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получали приглашений на инаугурацию Эрдогана.

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