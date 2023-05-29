Песков заявил, что в Кремле пока не получали приглашений на инаугурацию Эрдогана
- РИА Новости
«Нам неизвестно, что там предусмотрена в Турции инаугурация с участием зарубежных глав государств. Там нет такой практики, если мы правильно понимаем... Мы дождёмся, пока нет приглашений», — сказал он.
Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.
Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу.
Эрдоган после победы на выборах заявил о начале «столетия Турции».