Песков заявил, что в Кремле пока не получали приглашений на инаугурацию Эрдогана

Приглашений на инаугурацию турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана пока в Кремль не поступало, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нам неизвестно, что там предусмотрена в Турции инаугурация с участием зарубежных глав государств. Там нет такой практики, если мы правильно понимаем... Мы дождёмся, пока нет приглашений», — сказал он.

Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу.

Эрдоган после победы на выборах заявил о начале «столетия Турции».