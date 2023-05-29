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Песков заявил, что в Кремле пока не получали приглашений на инаугурацию Эрдогана

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Приглашений на инаугурацию турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана пока в Кремль не поступало, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что в Кремле пока не получали приглашений на инаугурацию Эрдогана
  • РИА Новости

«Нам неизвестно, что там предусмотрена в Турции инаугурация с участием зарубежных глав государств. Там нет такой практики, если мы правильно понимаем... Мы дождёмся, пока нет приглашений», — сказал он.

Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу.

Эрдоган после победы на выборах заявил о начале «столетия Турции».

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