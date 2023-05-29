МИД: Берлин сам решит, кто из сотрудников загранучреждений оставит пост в рамках квоты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия по принципу взаимности ввела квоты на число сотрудников загранучреждений Германии, но ФРГ самостоятельно сможет решить, кто из сотрудников оставит пост.

В её комментарии на сайте российского ведомства сказано, что из-за повторяющихся недружественных действий Германии вполне закономерно, что Россия в порядке следования принципу взаимности пошла на ответные меры, которые направлены на «восстановление паритета численности загранаппаратов» двух государств.

«Кто из сотрудников германских загранучреждений в России сохранит свой пост в пределах квоты, а кто должен будет его оставить, германская сторона вольна определить самостоятельно», — заявила Захарова.

Ранее официальный представитель российского МИД заявила, что в случае если Германия предпримет новые недружественные шаги по сокращению дипломатического присутствия России, то ответ будет чувствительным для Берлина.

По словам Захаровой, германское правительство самостоятельно избрало курс на разрушение двусторонних отношений.

28 мая немецкое посольство заявило, что введённые российской стороной ограничения на максимальную численность сотрудников представительств ФРГ в России вступают в силу в начале июня.