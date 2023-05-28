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В июне вступит в силу ограничение на число сотрудников представительств ФРГ в России

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Немецкое посольство заявило, что введённые российской стороной ограничения на максимальную численность сотрудников представительств ФРГ в России вступают в силу в начале июня.
В июне вступит в силу ограничение на число сотрудников представительств ФРГ в России
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление дипмиссии, ограничения коснутся не только сотрудников посольства и генеральных консульств, но, «в соответствии с решением российской стороны, также и сотрудников германских культурных организаций, к числу которых принадлежат представительства Института им. Гёте и немецкие школы».

Ранее в посольстве России в Германии заявили, что от россиян в дипмиссию поступило несколько сотен жалоб на травлю и угрозы.

Посольство России направило ноту в МИД Германии из-за дискриминации россиян.

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