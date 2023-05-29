В МИД пообещали ответ на возможные новые шаги по сокращению дипмиссии России в ФРГ

В случае если Германия предпримет новые недружественные шаги по сокращению дипломатического присутствия России, то ответ будет чувствительным для Берлина, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Что до намёков германской стороны на возможные новые недружественные шаги по сокращению российского дипломатического и консульского присутствия в ФРГ, то наш ответ в случае их реализации будет неминуемым и весьма чувствительным для Берлина», — говорится в сообщении Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что германское правительство самостоятельно избрало курс на разрушение двусторонних отношений.

В начале июня в силу вступают введённые российской стороной ограничения на максимальную численность сотрудников представительств ФРГ в России.

Эти меры коснутся не только сотрудников посольства и генеральных консульств, но и сотрудников германских культурных организаций.