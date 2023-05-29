В МИД пообещали ответ на возможные новые шаги по сокращению дипмиссии России в ФРГ
- РИА Новости
«Что до намёков германской стороны на возможные новые недружественные шаги по сокращению российского дипломатического и консульского присутствия в ФРГ, то наш ответ в случае их реализации будет неминуемым и весьма чувствительным для Берлина», — говорится в сообщении Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.
Она отметила, что германское правительство самостоятельно избрало курс на разрушение двусторонних отношений.
В начале июня в силу вступают введённые российской стороной ограничения на максимальную численность сотрудников представительств ФРГ в России.
Эти меры коснутся не только сотрудников посольства и генеральных консульств, но и сотрудников германских культурных организаций.