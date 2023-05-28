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Германия ответит на введение Россией лимита числа сотрудников немецких представительств

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Германские власти предпримут нужные шаги для того, чтобы соблюсти фактический паритет с Россией по численности дипломатических представительств.
Германия ответит на введение Россией лимита числа сотрудников немецких представительств
  • AP

В Берлине отметили, что такое решение Москвы вынудит правительство ФРГ серьёзно сократить своё присутствие в России по всем направлениям.

«Федеративная Республика Германия предпримет шаги, нацеленные на соблюдение фактического паритета в отношении российского присутствия в Германии на практике», — цитирует дипмиссию РИА Новости.

В начале июня в силу вступают введённые российской стороной ограничения на максимальную численность сотрудников представительств ФРГ в России.

Эти меры коснутся не только сотрудников посольства и генеральных консульств, но и сотрудников германских культурных организаций.

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