Минобороны ЦАР: переговоры между Россией и ЦАР о строительстве военной базы ещё идут

Глава Минобороны ЦАР Клод Рамо Биро сообщил, что переговоры между Центрально-Африканской Республикой и Россией о строительстве военной базы в этой стране ещё идут.

«Мы провели переговоры по этому поводу, переговорный процесс продолжается», — цитирует его РИА Новости.

Биро добавил, что из-за продолжающихся проблем в сфере безопасности Россия «выразила готовность поддержать армию ЦАР в решении проблем с безопасностью».

Ранее посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза заявил, что Центрально-Африканская Республика заинтересована в размещении на своей территории военной базы России.

По его словам, присутствие военных инструкторов из России в ЦАР укрепило боеспособность армии республики.