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Посол ЦАР в Москве заявил о желании разместить военную базу России в республике

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Центрально-Африканская Республика заинтересована в размещении на своей территории военной базы России. Об этом в интервью газете «Известия» сказал посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза.
Посол ЦАР в Москве заявил о желании разместить военную базу России в республике
  • РИА Новости

Он заявил, что «сейчас нам нужна российская военная база, где могли бы находиться от 5 до 10 тыс. солдат».

По словам дипломата, присутствие военных инструкторов из России в ЦАР укрепило боеспособность армии республики.

При этом он добавил, что угрозы в сфере безопасности остаются, в связи с этим необходимо продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией.

В июне 2022 года премьер-министр Центрально-Африканской Республики Феликс Молуа заявил, что сотрудничество с Россией является единственным способом побороть террористов.

В конце 2020 года Россия по просьбе руководства ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов для обучения армии.

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