Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Лавров — о ситуации в Косове: зреет большой взрыв в центре Европы

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в частично признанном Косове, заявил, что зреет большой взрыв в центре Европы. 

Об этом он заявил в ходе пресс-подхода по итогам визита в Кению.

«Зреет большой взрыв в центре Европы, в том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществило агрессию против Югославии», — сказал Лавров.

По его словам, ситуация тревожная. 

Глава МИД России добавил, что Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто «хоть как-то высказывает своё мнение». 

Ранее сообщалось, что силы контингента НАТО в Косове оцепили здания муниципалитетов на севере Косова, сербы вышли на протесты.

Сербский министр обороны Милош Вучевич предупредил о риске начала вооружённого конфликта в Косове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить