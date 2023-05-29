Лавров — о ситуации в Косове: зреет большой взрыв в центре Европы

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в частично признанном Косове, заявил, что зреет большой взрыв в центре Европы.

Об этом он заявил в ходе пресс-подхода по итогам визита в Кению.

«Зреет большой взрыв в центре Европы, в том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществило агрессию против Югославии», — сказал Лавров.

По его словам, ситуация тревожная.

Глава МИД России добавил, что Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто «хоть как-то высказывает своё мнение».

Ранее сообщалось, что силы контингента НАТО в Косове оцепили здания муниципалитетов на севере Косова, сербы вышли на протесты.

Сербский министр обороны Милош Вучевич предупредил о риске начала вооружённого конфликта в Косове.