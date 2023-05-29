Замглавы МИД России Грушко заявил о позитивной роли Турции в зерновой сделке

Турция сыграла положительную роль в зерновой сделке, мяч сейчас на стороне тех, кто вводит против России санкции, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

РИА Новости