Замглавы МИД России Грушко заявил о позитивной роли Турции в зерновой сделке
- РИА Новости
«Турция сыграла свою позитивную роль в зерновой сделке», — приводит ТАСС слова Грушко.
Он отметил, что страны, которые вводят антироссийские санкции, должны устранить препятствия для выхода российского продовольствия на глобальные рынки.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что российская часть зерновой сделки фактически не выполняется, Запад лицемерно заявляет об отсутствии разрешения на экспорт продовольствия и удобрений.