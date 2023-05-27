Минобороны Турции: Анкара продолжает контакты с участниками зерновой сделки
- РИА Новости
Об этом сообщил глава Минобороны страны Хулуси Акар.
«Мы продолжаем контакты с её участниками, будем говорить дальше, оценим ситуацию. Будем работать над продлением договорённостей на новый срок», — цитирует его ТАСС.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что российская часть зерновой сделки фактически не выполняется, Запад лицемерно заявляет об отсутствии разрешения на экспорт продовольствия и удобрений.