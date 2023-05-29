Экс-сотрудник конгресса Вейхерт: администрация Байдена сделала США инструментом Киева

Действующая американская администрация сделала из США инструмент Украины, заявил экс-сотрудник конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт.

«Не имея сил положить конец этому конфликту или возглавить его, Соединённые Штаты стали инструментом Киева и заложником угрозы эскалации в отношениях с Москвой», — написал он в материале для 19fortyfive.

По мнению Вейхерта, действия президента США Джо Байдена негативно отразились на внешней политике страны, так как прямое вовлечение в украинский конфликт чреват мировой ядерной войной.

«Он может нанести непоправимый ущерб Америке, если ему удастся обеспечить себе второй срок», — заявил бывший конгрессмен.

Ранее президент США Джо Байден заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Соединённые Штаты совместно с союзниками начнут подготовку лётчиков Вооружённых сил Украины, в том числе на истребителях F-16.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками оказали или намерены оказать Украине совокупную военную помощь на $65 млрд.