Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Экс-сотрудник конгресса Вейхерт: администрация Байдена сделала США инструментом Киева

Короткая ссылка
Действующая американская администрация сделала из США инструмент Украины, заявил экс-сотрудник конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт.
Экс-сотрудник конгресса Вейхерт: администрация Байдена сделала США инструментом Киева
  • Gettyimages.ru

«Не имея сил положить конец этому конфликту или возглавить его, Соединённые Штаты стали инструментом Киева и заложником угрозы эскалации в отношениях с Москвой», — написал он в материале для 19fortyfive.

По мнению Вейхерта, действия президента США Джо Байдена негативно отразились на внешней политике страны, так как прямое вовлечение в украинский конфликт чреват мировой ядерной войной.

«Он может нанести непоправимый ущерб Америке, если ему удастся обеспечить себе второй срок», — заявил бывший конгрессмен.

Ранее президент США Джо Байден заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Соединённые Штаты совместно с союзниками начнут подготовку лётчиков Вооружённых сил Украины, в том числе на истребителях F-16.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками оказали или намерены оказать Украине совокупную военную помощь на $65 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить