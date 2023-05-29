Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Президент Сербии Вучич: премьер Косово Курти мечтает стать местным Зеленским

Короткая ссылка
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «премьер» Косово Альбин Курти пытается стать местным Владимиром Зеленским.

Об этом он рассказал в эфире телеканала TV Pink.

По словам Вучича, в Косово и Метохии грядут «трудные времена» из-за безответственности Альбина Курти.

«Опасаюсь крупных столкновений, потому что Курти мечтает быть Владимиром Зеленским, а сербы больше не могут это терпеть», — сказал сербский президент.

Ранее Вучич заявил, что обострение в Косове и Метохии может дойти до серьёзного конфликта.

Также глава Минобороны Сербии Милош Вучевич предупредил о риске начала вооружённого конфликта в Косове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить