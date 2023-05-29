Президент Сербии Вучич: премьер Косово Курти мечтает стать местным Зеленским
Об этом он рассказал в эфире телеканала TV Pink.
По словам Вучича, в Косово и Метохии грядут «трудные времена» из-за безответственности Альбина Курти.
«Опасаюсь крупных столкновений, потому что Курти мечтает быть Владимиром Зеленским, а сербы больше не могут это терпеть», — сказал сербский президент.
Ранее Вучич заявил, что обострение в Косове и Метохии может дойти до серьёзного конфликта.
Также глава Минобороны Сербии Милош Вучевич предупредил о риске начала вооружённого конфликта в Косове.