Вучич: обострение в Косове и Метохии может дойти до серьёзного конфликта
«Я думаю, что самое тяжёлое в Косове и Метохии только предстоит, нечто такое, чего мы до сих пор не видели, нечто, что нам и не снилось», — приводит ТАСС слова Вучича в интервью телеканалу Pink.
Он отметил, что это может произойти из-за действий премьер-министра самопровозглашённого Косова Альбина Курти.
Сербский лидер добавил, что Курти мечтает быть «этаким Зеленским».
Ранее Вучич привёл сербскую армию в состояние максимальной боеготовности в связи с ситуацией в Косове и Метохии из-за односторонних шагов Приштины.
Сербский министр обороны Милош Вучевич предупредил о риске начала вооружённого конфликта в частично признанной республике Косово.