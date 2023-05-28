Генсек НАТО призвал Косово снизить уровень эскалации
- Gettyimages.ru
«Приштина должна снизить уровень эскалации, не предпринимать односторонних дестабилизирующих шагов», — сказал Столтенберг в своём Twitter.
Ранее президент Сербии Александр Вучич привёл сербскую армию в состояние максимальной боеготовности в связи с ситуацией в Косове и Метохии из-за односторонних шагов Приштины.
Сербский министр обороны Милош Вучевич предупредил о риске начала вооружённого конфликта в частично признанной республике Косово.