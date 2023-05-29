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Руководитель офиса Зеленского Ермак: вступление Украины в НАТО поможет завершить конфликт

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Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что приглашение Украины в НАТО поспособствует разрешению конфликта.

Об этом он написал в Telegram.

«Приглашение Украины в НАТО может стать ключевым фактором для окончания войны», — говорится в сообщении.

При этом Ермак добавил, что вступление Киева в альянс представляет собой реальность, «в которой нуждается современный мир, современная Европа».

Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в НАТО нет консенсуса по продвижению идеи о членстве Украины в блоке.

Кроме того, по словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, Украина сейчас не соответствует многим требованиям для членства в НАТО.

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