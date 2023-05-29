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Байден надеется на дальнейшее сотрудничество с Эрдоганом в рамках НАТО

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Американский лидер Джо Байден поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. Он выразил надежду на сотрудничество двух стран в рамках НАТО.

«Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием. Я жду дальнейшего сотрудничества в качестве союзников по НАТО в сферах двусторонней политики и общих мировых вызовов», — написал Байден в Twitter.

Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу с переизбранием на пост главы Турции. В телеграмме российский лидер назвал Эрдогана другом и отметил, что Москва ценит вклад турецкого президента в упрочение российско-турецких отношений.

Экс-глава США Дональд Трамп тоже направил Эрдогану поздравления и заявил, что давно знает турецкого лидера и считает его своим другом.

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