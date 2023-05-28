Трамп назвал Эрдогана другом и поздравил с победой на президентских выборах в Турции

Экс-президент США Дональд Трамп поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах.

«Мои поздравления президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с его большой и заслуженной победой в Турции», — приводит ТАСС слова Трампа в соцсети Truth Social.

Он заявил, что давно знает Эрдогана, и назвал его своим другом.

«Знаю не понаслышке, как сильно он любит свою страну и великий народ Турции», — добавил политик.

Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу.