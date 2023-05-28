Трамп назвал Эрдогана другом и поздравил с победой на президентских выборах в Турции
«Мои поздравления президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с его большой и заслуженной победой в Турции», — приводит ТАСС слова Трампа в соцсети Truth Social.
Он заявил, что давно знает Эрдогана, и назвал его своим другом.
«Знаю не понаслышке, как сильно он любит свою страну и великий народ Турции», — добавил политик.
Ранее глава ЦИК Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.
Президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу.