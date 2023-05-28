В Анкаре произошла стычка между сторонниками Кылычдароглу
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Об этом сообщает ТАСС.
Как утверждается, около 60 человек, в основном молодых людей, собрались возле штаб-квартиры оппозиционной Народно-республиканской партии в районе Сёгютозю.
Сначала несколько человек начали общаться друг с другом на повышенных тонах, потом словесный конфликт перерос в небольшую потасовку.
Вечером 28 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов главы государства.
По данным Anadolu, после обработки 99,59% бюллетеней Эрдоган набирает 52,12% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,88%.