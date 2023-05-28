Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Анкаре произошла стычка между сторонниками Кылычдароглу

Короткая ссылка
Небольшие столкновения произошли в турецкой Анкаре между сторонниками оппозиционного кандидата на президентских выборах Кемаля Кылычдароглу. Полиция контролирует ситуацию.
В Анкаре произошла стычка между сторонниками Кылычдароглу
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

Как утверждается, около 60 человек, в основном молодых людей, собрались возле штаб-квартиры оппозиционной Народно-республиканской партии в районе Сёгютозю.

Сначала несколько человек начали общаться друг с другом на повышенных тонах, потом словесный конфликт перерос в небольшую потасовку.

Вечером 28 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов главы государства.

По данным Anadolu, после обработки 99,59% бюллетеней Эрдоган набирает 52,12% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,88%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить