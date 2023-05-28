В Анкаре произошла стычка между сторонниками Кылычдароглу

Небольшие столкновения произошли в турецкой Анкаре между сторонниками оппозиционного кандидата на президентских выборах Кемаля Кылычдароглу. Полиция контролирует ситуацию.

Об этом сообщает ТАСС.

Как утверждается, около 60 человек, в основном молодых людей, собрались возле штаб-квартиры оппозиционной Народно-республиканской партии в районе Сёгютозю.

Сначала несколько человек начали общаться друг с другом на повышенных тонах, потом словесный конфликт перерос в небольшую потасовку.

Вечером 28 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов главы государства.

По данным Anadolu, после обработки 99,59% бюллетеней Эрдоган набирает 52,12% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,88%.