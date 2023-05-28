Лукашенко заявил, что столкновение с Украиной было неизбежно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что столкновение с Украиной было неизбежно.

«Если бы это не произошло в феврале 2022 года, это произошло бы позже, но на худших условиях для России, для нас — для Белоруссии, России. Это было бы худшее, хуже. Вы упредили развитие этих событий», — цитирует его ТАСС.

Лукашенко добавил, что спецоперация — это одна из деталей в глобальном противостоянии за многополярность.

25 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская специальная военная операция на Украине более чем оправданна.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что, несмотря на действия и намерения США по наращиванию поставок вооружений Киеву, цели России в ходе спецоперации будут достигнуты.