Пять человек задержаны в Турции из-за провокационных сообщений о президентских выборах

Силы безопасности Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений в социальных сетях о втором туре выборов президента страны.

Об этом заявили в Генпрокуратуре Стамбула.

Как передаёт ТАСС, задержанные обвиняются в попытке нарушить общественный порядок путём публикации в соцсетях провокационных сообщений, которые могли бы создать у общественности неверное восприятие о ходе голосования на втором туре выборов.

Ранее действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал на президентских выборах в Стамбуле.

Глава Высшего избирательного совета (Центризбиркома) республики Ахмет Енер заявил, что второй тур президентских выборов в Турции проходит по всей стране без инцидентов.