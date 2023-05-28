Пять человек задержаны в Турции из-за провокационных сообщений о президентских выборах
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Об этом заявили в Генпрокуратуре Стамбула.
Как передаёт ТАСС, задержанные обвиняются в попытке нарушить общественный порядок путём публикации в соцсетях провокационных сообщений, которые могли бы создать у общественности неверное восприятие о ходе голосования на втором туре выборов.
Ранее действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал на президентских выборах в Стамбуле.
Глава Высшего избирательного совета (Центризбиркома) республики Ахмет Енер заявил, что второй тур президентских выборов в Турции проходит по всей стране без инцидентов.