Глава ЦИК: голосование во втором туре выборов президента Турции проходит без инцидентов

Глава Высшего избирательного совета (Центризбиркома) республики Ахмет Енер заявил, что второй тур президентских выборов в Турции проходит по всей стране без инцидентов.

Об этом пишет ТАСС.

«Голосование во втором туре выборов президента Турции проходит без инцидентов и каких-либо проблем. Как известно, 14 мая в выборах участвовали кандидаты в президенты и ещё 24 партии. Сейчас же у нас только два кандидата в президенты. Так что мы рассчитываем в более короткие сроки подсчитать результаты», — рассказал Енер.

Ранее глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил, что проблем с безопасностью с начала голосования во втором туре президентских выборов в Турции не зафиксировано.