Премьер-министр Италии заявила о вере в «экономическое чудо» Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью Il Messaggero заявила о вере в «экономическое чудо» Украины.

«Мы убеждены, что у Украины будет возможность возродиться и процветать и скоро прийти к экономическому чуду», — сказала премьер.

Она добавила, что Италия сделает свой вклад в реализацию этого «чуда».

Мелони также напомнила о проведении в Риме в конце апреля конференции по восстановлению Украины с участием итальянских и украинских компаний.

Ранее Нацбанк Украины заявил о старте миссии МВФ по пересмотру программы финансирования страны.

В феврале итальянский ЦБ заявил, что размер государственного долга Италии в 2022 году установил новый рекорд.