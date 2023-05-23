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Нацбанк Украины заявил о старте миссии МВФ по пересмотру программы финансирования страны

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В украинском Национальном банке заявили о старте работы миссии Международного валютного фонда (МВФ) по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) с Украиной.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский финансовый регулятор.

«Начала работу миссия Международного валютного фонда с целью проведения первого пересмотра совместной программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, программа EFF)», — говорится в сообщении Нацбанка.

Во время данного процесса будет обсуждаться выполнение Украиной обязательств, предусмотренных в меморандуме об экономической и финансовой политике.

Ранее колумнист Bloomberg Михир Шарма заявил, что новый многомиллиардный транш МВФ для Украины вызвал гнев у развивающихся стран, которые всё больше склоняются к предвзятой позиции фонда.

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