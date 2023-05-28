Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Бывший сотрудник Пентагона Брайен назвал последнее видео с главкомом ВСУ Залужным фейком

Короткая ссылка
Видео с главкомом Вооружённых сил Украины Валерием Залужным, опубликованное пресс-службой украинского Министерства обороны после сообщений о его ранении, является фейком.
Бывший сотрудник Пентагона Брайен назвал последнее видео с главкомом ВСУ Залужным фейком
  • AP

Такое мнение выразил экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен на своём сайте Weapons and Strategy.

Он усомнился в подлинности видео.

По словам Брайена, на подлинном фото у главкома ВСУ голубые глаза, в то время как на данном видео — карие. Кроме того, есть отличия на лице.

Он отметил, что люди сегодня живут в эпоху фейков, когда технология искусственного интеллекта может подделать почти любое изображение.

24 мая стало известно, что Залужный получил травму головы и осколочные ранения в начале мая.

Сообщалось, что ему после ранения сделали трепанацию черепа.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Россия получает информацию о состоянии здоровья Залужного, но нет гарантий её достоверности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить