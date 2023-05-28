Бывший сотрудник Пентагона Брайен назвал последнее видео с главкомом ВСУ Залужным фейком

Видео с главкомом Вооружённых сил Украины Валерием Залужным, опубликованное пресс-службой украинского Министерства обороны после сообщений о его ранении, является фейком.

Такое мнение выразил экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен на своём сайте Weapons and Strategy.

Он усомнился в подлинности видео.

По словам Брайена, на подлинном фото у главкома ВСУ голубые глаза, в то время как на данном видео — карие. Кроме того, есть отличия на лице.

Он отметил, что люди сегодня живут в эпоху фейков, когда технология искусственного интеллекта может подделать почти любое изображение.

24 мая стало известно, что Залужный получил травму головы и осколочные ранения в начале мая.

Сообщалось, что ему после ранения сделали трепанацию черепа.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Россия получает информацию о состоянии здоровья Залужного, но нет гарантий её достоверности.