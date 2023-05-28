Бывший сотрудник Пентагона Брайен назвал последнее видео с главкомом ВСУ Залужным фейком
- AP
Такое мнение выразил экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен на своём сайте Weapons and Strategy.
Он усомнился в подлинности видео.
По словам Брайена, на подлинном фото у главкома ВСУ голубые глаза, в то время как на данном видео — карие. Кроме того, есть отличия на лице.
Он отметил, что люди сегодня живут в эпоху фейков, когда технология искусственного интеллекта может подделать почти любое изображение.
24 мая стало известно, что Залужный получил травму головы и осколочные ранения в начале мая.
Сообщалось, что ему после ранения сделали трепанацию черепа.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Россия получает информацию о состоянии здоровья Залужного, но нет гарантий её достоверности.