Глава СВР Нарышкин: гарантий достоверности данных о здоровье главкома ВСУ Залужного нет

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Россия получает информацию о состоянии здоровья главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного, но нет гарантий её достоверности.

«Конечно, мы получаем информацию. Но не могу гарантировать, что эта информация на сто процентов достоверна», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, «не стоит этой теме уделять какое-то особое внимание».

22 мая экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что возможное ранение Залужного приведёт к ряду проблем внутри украинских войск и повлияет на контакты Киева с Западом.

В Пентагоне отказались давать какие-либо комментарии после появления сообщений о том, что Залужный получил ранения в результате ракетного удара ВС России.