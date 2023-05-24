Глава СВР Нарышкин: гарантий достоверности данных о здоровье главкома ВСУ Залужного нет
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«Конечно, мы получаем информацию. Но не могу гарантировать, что эта информация на сто процентов достоверна», — цитирует его РИА Новости.
По его мнению, «не стоит этой теме уделять какое-то особое внимание».
22 мая экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что возможное ранение Залужного приведёт к ряду проблем внутри украинских войск и повлияет на контакты Киева с Западом.
В Пентагоне отказались давать какие-либо комментарии после появления сообщений о том, что Залужный получил ранения в результате ракетного удара ВС России.