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Глава СВР Нарышкин: гарантий достоверности данных о здоровье главкома ВСУ Залужного нет

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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Россия получает информацию о состоянии здоровья главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного, но нет гарантий её достоверности.
Глава СВР Нарышкин: гарантий достоверности данных о здоровье главкома ВСУ Залужного нет
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Конечно, мы получаем информацию. Но не могу гарантировать, что эта информация на сто процентов достоверна», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, «не стоит этой теме уделять какое-то особое внимание».

22 мая экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что возможное ранение Залужного приведёт к ряду проблем внутри украинских войск и повлияет на контакты Киева с Западом.

В Пентагоне отказались давать какие-либо комментарии после появления сообщений о том, что Залужный получил ранения в результате ракетного удара ВС России.

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