Посол Филиппин Байлен счёл маловероятным введение его страной санкций против России
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Об этом пишет РИА Новости.
«Я не думаю, что Филиппины присоединятся к санкциям Евросоюза против России или другим способом поддержат их, я не слышал об этом», — сказал он.
В сентябре президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший рассказал о переговорах с Россией по покупке топлива.
6 марта заместитель главы российского МИД Евгений Иванов заявил, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в том числе с Индией, Сирией и Филиппинами.