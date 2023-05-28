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Посол Филиппин Байлен счёл маловероятным введение его страной санкций против России

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Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен заявил, что считает маловероятным введение его страной санкций против России.
Посол Филиппин Байлен счёл маловероятным введение его страной санкций против России
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

«Я не думаю, что Филиппины присоединятся к санкциям Евросоюза против России или другим способом поддержат их, я не слышал об этом», — сказал он.

В сентябре президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший рассказал о переговорах с Россией по покупке топлива.

6 марта заместитель главы российского МИД Евгений Иванов заявил, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в том числе с Индией, Сирией и Филиппинами.

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