Посол Филиппин Байлен счёл маловероятным введение его страной санкций против России

Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен заявил, что считает маловероятным введение его страной санкций против России.

Об этом пишет РИА Новости.

«Я не думаю, что Филиппины присоединятся к санкциям Евросоюза против России или другим способом поддержат их, я не слышал об этом», — сказал он.

В сентябре президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший рассказал о переговорах с Россией по покупке топлива.

6 марта заместитель главы российского МИД Евгений Иванов заявил, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в том числе с Индией, Сирией и Филиппинами.