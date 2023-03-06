МИД: Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами

Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в том числе с Индией, Сирией, Индонезией.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

«Помимо Индии, проработка проектов межправительственных соглашений, предполагающих на взаимной основе упрощение визового режима, ведётся с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами», — цитирует его ТАСС.

В феврале глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами.

Ранее в АТОР заявили, что консульства европейских стран после отмены соглашений между Россией и странами ЕС перестали выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года.