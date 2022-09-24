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Президент Филиппин рассказал о переговорах с Россией по покупке топлива

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Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший в интервью Bloomberg рассказал о переговорах с Россией по покупке топлива.
Президент Филиппин рассказал о переговорах с Россией по покупке топлива
  • AP

Он отметил, что Филиппинам нужны новые источники топлива.

Также он заявил о заинтересованности страны в кормах, удобрениях и другой критически важной продукции.

Президент Филиппин добавил, что политическая сторона вопроса на фоне введённых против России санкций является «немного щекотливой», однако «национальные интересы стоят на первом месте».

По его словам, Филиппины близки к заключению соглашения с Россией и другими государствами.

В августе посол России в Маниле Марат Павлов рассказал, что Филиппины проявляют интерес к российской системе передачи финансовых сообщений для взаиморасчётов МИР.

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