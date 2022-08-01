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Посол России: Филиппины проявляют интерес к российской системе МИР

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Посол России в Маниле Марат Павлов рассказал, что Филиппины проявляют интерес к российской системе передачи финансовых сообщений для взаиморасчётов МИР.
Посол России: Филиппины проявляют интерес к российской системе МИР
  • РИА Новости

«В частности, предприниматели, готовые развивать сотрудничество с Россией, проявляют интерес к системе МИР, которая могла бы стать удобным инструментом проведения взаиморасчётов между хозяйствующими субъектами двух стран», — рассказал в интервью РИА Новости Павлов.

Он также сообщил о готовности МИД России поддержать внедрение платёжной системы на Филиппинах.

Ранее замглавы иранского МИД по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари заявил в интервью РИА Новости, что платёжная система МИР скоро будет активирована в Иране.

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