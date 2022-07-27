Замглавы иранского МИД: платёжная система МИР скоро будет активирована в Иране

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Замглавы иранского МИД по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари заявил в интервью РИА Новости, что платёжная система МИР скоро будет активирована в Иране.
Замглавы иранского МИД: платёжная система МИР скоро будет активирована в Иране
  • РИА Новости

«Я думаю, что эта платёжная система (МИР. — RT) скоро будет активирована в Иране», — отметил он.

Сафари заявил, что в настоящее время ему неизвестно, можно ли пользоваться картами МИР в Иране. 

При этом он сообщил, что есть соглашение по данному вопросу. 

Ранее в платёжной системе МИР назвали 11 зарубежных стран, где можно пользоваться её картами.

До этого стало известно, что рабочие группы Объединённых Арабских Эмиратов и России ведут переговоры по созданию соглашения, которое позволило бы использовать карты платёжной системы МИР в ОАЭ.

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