Замглавы иранского МИД: платёжная система МИР скоро будет активирована в Иране

Замглавы иранского МИД по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари заявил в интервью РИА Новости, что платёжная система МИР скоро будет активирована в Иране.

«Я думаю, что эта платёжная система (МИР. — RT) скоро будет активирована в Иране», — отметил он.

Сафари заявил, что в настоящее время ему неизвестно, можно ли пользоваться картами МИР в Иране.

При этом он сообщил, что есть соглашение по данному вопросу.

Ранее в платёжной системе МИР назвали 11 зарубежных стран, где можно пользоваться её картами.

До этого стало известно, что рабочие группы Объединённых Арабских Эмиратов и России ведут переговоры по созданию соглашения, которое позволило бы использовать карты платёжной системы МИР в ОАЭ.