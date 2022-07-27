Замглавы иранского МИД: платёжная система МИР скоро будет активирована в Иране
- РИА Новости
«Я думаю, что эта платёжная система (МИР. — RT) скоро будет активирована в Иране», — отметил он.
Сафари заявил, что в настоящее время ему неизвестно, можно ли пользоваться картами МИР в Иране.
При этом он сообщил, что есть соглашение по данному вопросу.
Ранее в платёжной системе МИР назвали 11 зарубежных стран, где можно пользоваться её картами.
До этого стало известно, что рабочие группы Объединённых Арабских Эмиратов и России ведут переговоры по созданию соглашения, которое позволило бы использовать карты платёжной системы МИР в ОАЭ.