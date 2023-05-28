Лидеры левых сил Южной Америки полагают, что регион может способствовать прекращению конфликта между НАТО и Россией.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на совместную декларацию по итогам форума «Семинар Монтевидео по южноамериканской интеграции».

«В контексте войны между НАТО и Россией мы можем достойно и авторитетно способствовать окончанию войны», — говорится в сообщении.

Также в документе подчеркнули, что регион может активно поддерживать усилия по достижению мира и диалога, «необходимые для глобального сосуществования».

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия готова к миру, но Запад ведёт мир к эскалации.