СМИ: Белый дом и республиканцы достигли принципиальной договорённости по госдолгу

Представители президента США Джо Байдена и конгрессмены-республиканцы достигли принципиальной договорённости по повышению потолка госдолга страны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Punchbowl News.

«Республиканцы Палаты представителей достигли принципиального соглашения с Белым домом по сделке о лимите задолженности», — говорится в публикации.

Ранее Белый дом заявил об угрозе дефолта «из-за партийно ангажированных требований».

Также глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что страна может не «дотянуть» до 15 июня, если не будет решён вопрос о лимите госдолга.

Кроме того, китайское агентство CCXI понизило кредитный рейтинг США до АА+.