СМИ: Белый дом и республиканцы достигли принципиальной договорённости по госдолгу
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Punchbowl News.
«Республиканцы Палаты представителей достигли принципиального соглашения с Белым домом по сделке о лимите задолженности», — говорится в публикации.
Ранее Белый дом заявил об угрозе дефолта «из-за партийно ангажированных требований».
Также глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что страна может не «дотянуть» до 15 июня, если не будет решён вопрос о лимите госдолга.
Кроме того, китайское агентство CCXI понизило кредитный рейтинг США до АА+.