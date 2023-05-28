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В Люблине заявили о тысяче грузовиков, стоящих на границе Польши с Украиной и Белоруссией

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Представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь рассказал, что на границе Польши с Украиной и Белоруссией скопились огромные очереди грузовиков.

Об этом информирует РИА Новости.

«В субботу на выезд из Польши на Украину в Дорохуске стоит около тысячи грузовых автомобилей», — говорится в сообщении.

По словам представителя, такое количество грузовиков «означает 45 часов ожидания».

При этом отмечается, что на украинской стороне очереди грузовиков нет.

Ранее поступала информация, что польские власти планируют закрыть границу для грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и России. 

Также глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв предложил внести поправки, запрещающие передвижение грузоперевозчиков из Польши по территории России.

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