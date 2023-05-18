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«Известия»: в Госдуме хотят запретить фурам из Польши проезд по России

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Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв предложил внести поправки, запрещающие передвижение грузоперевозчиков из Польши по территории России.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на обращение депутата в правительство России.

«Срочно с 1 июня прошу, чтобы правительство России внесло поправки в постановление №1728, запрещающие польским автотранспортным компаниям выполнять импортно-экспортные грузоперевозки по территории России», — говорится в документе.

Москвичёв предложил доезжать польским фурам до границы России, а затем выгружать груз или перемещать его на российские фуры.

Как отметил депутат, данная мера является ответом на решение польских властей изъять здание школы при российском посольстве в Варшаве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва имеет право на разрыв дипломатических отношений с Варшавой, но при таком сценарии пострадают российские граждане.

2 мая российское посольство в Варшаве направило в МИД Польши ноту протеста на фоне силового изъятия здания школы в польской столице.

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