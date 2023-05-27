Эрдоган выразил уверенность в победе на президентских выборах в Турции
- Gettyimages.ru
«Завтра мы одержим победу, которая не станет ни для кого поражением», — приводит ТАСС слова Эрдогана в ходе выступления в пригороде Стамбула Бейкоз.
По его словам, это будет победа всей Турции, победа демократии.
Ранее стало известно, что, согласно опросу центра Özdemir Araştırma, более 54% избирателей готовы поддержать Эрдогана в ходе второго тура турецких президентских выборов.
В опросе участвовали около 6 тыс. человек.