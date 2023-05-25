Глава МВД Турции назвал Кылычдароглу «спикером США»

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу является «спикером США», заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

«Кылычдароглу — спикер США. Мы можем не нравиться людям, они могут быть не в восторге от нашего образа жизни, но значительная часть предложений Кылычдароглу — это то, что предложено ему США и Европой», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу Habertürk.

Сойлу назвал Кылычдароглу политиком «со сломанными тормозами».

Ранее стало известно, что, согласно опросу центра Özdemir Araştırma, более 54% избирателей готовы поддержать Эрдогана в ходе второго тура турецких президентских выборов.

В опросе участвовали около 6 тыс. человек.

18 мая Кылычдароглу пообещал выслать из страны всех беженцев в случае победы на выборах.