МИД России: Москва будет ожидать предложения Анкары по строительству АЭС в Синопе
- РИА Новости
Об этом заявил директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
«Если местные власти примут решение, что наиболее подходящий кандидат в подрядчики для нового совместного предприятия — российская сторона, то будем ожидать официального предложения», — сообщил он в интервью РИА Новости.
Пилипсон отметил, что строительство АЭС «Аккую» подтверждает, что Россия и Турция способны «претворять в жизнь грандиозные проекты вопреки внешнему противодействию».
27 апреля Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую», «Росатом» передал Минэнерго Турции сертификат на него.
Строительные работы на блоке №1 АЭС «Аккую» планируется завершить осенью 2023 года.