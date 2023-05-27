МИД России: Москва будет ожидать предложения Анкары по строительству АЭС в Синопе

Россия будет ожидать официального предложения Турции по строительству АЭС в Синопе.

Об этом заявил директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

«Если местные власти примут решение, что наиболее подходящий кандидат в подрядчики для нового совместного предприятия — российская сторона, то будем ожидать официального предложения», — сообщил он в интервью РИА Новости.

Пилипсон отметил, что строительство АЭС «Аккую» подтверждает, что Россия и Турция способны «претворять в жизнь грандиозные проекты вопреки внешнему противодействию».

27 апреля Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую», «Росатом» передал Минэнерго Турции сертификат на него.

Строительные работы на блоке №1 АЭС «Аккую» планируется завершить осенью 2023 года.