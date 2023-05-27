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МИД России осудил провокационные шаги Приштины, подведшие ситуацию к горячей фазе

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Россия осуждает провокационные антисербские действия Приштины, которые подводят ситуацию вплотную к горячей фазе.
МИД России осудил провокационные шаги Приштины, подведшие ситуацию к горячей фазе
  • © МИД России

Об этом заявили в МИД России.

«Решительно осуждаем провокационные шаги Приштины, подведшие ситуацию вплотную к горячей фазе и прямо угрожающие безопасности всего Балканского региона», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ответственность за эскалацию ситуации лежит на США и ЕС.

26 мая сербский лидер Александр Вучич заявил, что власти намерены созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности Сербии в связи с обострением ситуации в частично признанной Республике Косово.

При столкновениях с протестующими на севере частично признанной Республики Косово пострадали пять полицейских и повреждено минимум семь автомобилей.

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