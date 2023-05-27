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Минсельхоз России: объём поставок сельхозпродукции в АТР в 2022 году превысил $8 млрд

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В 2022 году объём поставок российской сельхозпродукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона превысил $8 млрд.
Минсельхоз России: объём поставок сельхозпродукции в АТР в 2022 году превысил $8 млрд
  • РИА Новости

Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин.

«Наши поставки продукции в АТР стабильно растут. В прошлом году они превысили $8 млрд, это на 10% больше уровня предыдущего года», — цитирует его ТАСС.

Левин уточнил, что крупнейшими покупателями в АТР являются Китай, Южная Корея, Япония, Вьетнам.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что стране удалось полностью перенаправить весь объём экспорта нефти, который выпал в связи с эмбарго.

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