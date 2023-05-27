Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

SZ: Германия вернёт из России сотни дипломатов и «культурных посредников»

Короткая ссылка
Несколько сотен дипломатов и сотрудников культурного центра имени Гёте, которые работают в России, покинут страну до конца мая.

Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Отмечается, что это связано с решением российской стороны ограничить численность сотрудников учреждений ФРГ в России на уровне до 350 человек.

С точки зрения России, немецкое правительство направило в Россию вдвое больше служащих, чем Россия в Германию, сказано в материале.

«Этот установленный с начала июня Россией предел потребует больших сокращений во всех областях нашего присутствия в России», — сообщили изданию в МИД ФРГ.

Ранее сообщалось, что послы Германии, Дании, Швеции были вызваны в МИД России, им заявлен протест из-за отсутствия у Москвы результатов расследований по «Северным потокам».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении усилить западные санкции в отношении России.

Он заявил о намерении поддерживать Киев в политической, финансовой и гуманитарной областях. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить