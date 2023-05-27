SZ: Германия вернёт из России сотни дипломатов и «культурных посредников»

Несколько сотен дипломатов и сотрудников культурного центра имени Гёте, которые работают в России, покинут страну до конца мая.

Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Отмечается, что это связано с решением российской стороны ограничить численность сотрудников учреждений ФРГ в России на уровне до 350 человек.

С точки зрения России, немецкое правительство направило в Россию вдвое больше служащих, чем Россия в Германию, сказано в материале.

«Этот установленный с начала июня Россией предел потребует больших сокращений во всех областях нашего присутствия в России», — сообщили изданию в МИД ФРГ.

Ранее сообщалось, что послы Германии, Дании, Швеции были вызваны в МИД России, им заявлен протест из-за отсутствия у Москвы результатов расследований по «Северным потокам».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении усилить западные санкции в отношении России.

Он заявил о намерении поддерживать Киев в политической, финансовой и гуманитарной областях.